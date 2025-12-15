Salernitana, l'ad Pagano all'evento Cosat: "Rete capillare col territorio" Nel corso dell'intervento anche un momento emozionante

“Cosat si dimostra un valore aggiunto per la Salernitana, un partner davvero importante per la società granata”. Si apre con questo inciso l’intervento dell’amministratore delegato della Salernitana Umberto Pagano all’evento “Move: Mobility Makes Tomorrow", andato in scena questa mattina alla Stazione marittima di Salerno. Il percorso di crescita di Cosat prosegue, analizzando i risultati ma anche momenti di networking e opportunità commerciali.

All’evento ha preso parte anche l’amministratore delegato Umberto Pagano: “Nel nostro caso, chi viaggia per lavoro con comodità riesce a dare il massimo. Grazie al lavoro svolto da Cosat riusciamo a raggiungere ogni angolo d’Italia senza alcun problema. La rete che si è creata ha il valore di rapporto familiare. Nel calcio anche grazie a questo si vince”. L’amministratore delegato Umberto Pagano ha poi sugellato con una stretta di mano e con il regalo di una maglia celebrativa al 92enne Cosimo Santomauro, storico supporter. “Ci siamo permessi di fare un regalo speciale a questo nostro tifoso speciale”, le parole dell’ad Pagano per poi scattare le foto di rito.