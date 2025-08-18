Salerno, colpo all'Agenzia delle Entrate durante la chiusura per ferie Ancora in corso di quantificazione il bottino, indagini in corso della Polizia

È ancora in corso di quantificazione il (probabile) bottino del furto avvenuto nella sede dell'Agenzia dell'Entrate di Salerno. La struttura, tornata operativa oggi dopo un periodo di chiusura per le ferie estive, è stata “visitata” dai ladri. L'allarme è scattato in mattinata quando alcuni dipendenti si sono recati in ufficio per la riapertura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno effettuato i primi rilievi, riscontrando che era stata forzata la porta d'ingresso, tagliato un catenaccio ed il filo spinato che circonda l'edificio.

I poliziotti hanno provveduto ad ascoltare la direttice ma la ricognizione è ancora in corso. Al momento, infatti, non è chiaro cosa sia stato portato via dai ladri. Nel pomeriggio la Polizia è tornata in sede per nuovi accertamenti e per effettuare una ricognizione più approfondita. Ulteriori elementi utili alle indagini potrebbero essere recuperati dal sistema di videosorveglianza presente all'interno e all'esterno della struttura.