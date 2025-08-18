Violento acquazzone su Salerno: chiuso il sottopasso a Torrione Rami spezzati e alberi caduti in città, sfiorate le auto in transito

Si contano i danni del violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Salerno questo pomeriggio. Tombini intasati, strade allagate diventate fiumi in più parti della città, alberi e rami rotti, precipitati sulle auto parcheggiate in diversi quartieri del capoluogo. In via Parmenide un arbusto, spezzato dal forte vento, è finito al suolo, poco distante dalle auto in transito, senza travolgerle.

Gli interventi

Numerose le segnalazioni dei cittadini ai vigili del fuoco. I caschi rossi sono impegnati in interventi di soccorso tra scantinati e negozi invasi dall’acqua. Danni anche agli edifici.

E' stato momentaneamente chiuso per motivi di sicurezza il sottopasso a Torrione, parzialmente allagato, sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha transennato la zona.