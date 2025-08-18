Migranti in fuga dall'ospedale, il sindaco: "Nessun pericolo vaiolo" Aliberti sui social: "Sono risultati negativi, oggi sarebbero stati dimessi"

"Non c'è nessun pericolo per la popolazione di Scafati e dell'intero Agro-Nocerino Sarnese". Lo ha garantito il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti in merito alla vicenda dei due migranti scappati dall'ospedale "Scarlato" dopo essersi calati dal balcone con delle lenzuola. I migranti, sbarcati a Salerno lo scorso 14 agosto, erano stati trasferiti nella struttura dell'Agro per accertamenti. Il sospetto è che potessero aver contratto il vaiolo delle scimmie. Ma gli accertamenti a cui sono stati sottoposti hanno dato esito negativo.

"Rassicuro la città di Scafati e l'Agro tutto", ha detto Aliberti in un video pubblicato sui social. "Non c'è nessun allarmismo o pericolo per i cittadini in quanto i due pazienti sono impossibilitati a trasmettere la patologia. Sono risultati negativi, senza alcun indice di flogosi o di malattia in corso. Pertanto sarebbero stati regolarmente dimessi nella giornata di oggi".

I due migranti sono riusciti ad allontanarsi dall'ospedale nella nottata tra sabato e domenica. Al momento sono in corso le ricerche da parte degli agenti della Questura di Salerno. La situazione, in ogni caso, non desta preoccupazioni sul fronte sanitario.

Già nella mattinata di Ferragosto si era verificata una fuga di massa dei migranti dal centro di Eboli nel quale erano stati posti in quarantena in attesa degli esiti degli accertamenti. Il gruppo di stranieri - oltre una ventina - era stato rintracciato dalle forze dell'ordine che, dopo aver ricevuto l'esito delle indagini mediche, hanno posto fine alla sorveglianza sanitaria, disponendo il trasferimento nei rispettivi Cas.