Rissa nel parcheggio della discoteca a Salerno: locale chiuso per 15 giorni Lo ha disposto il questore

Chiusa per 15 giorni di una discoteca situata tra Salerno e Vietri sul Mare, lo ha disposto il questore Giancarlo Conticchio.

Il provvedimento

La misura è stata adottata per tutelare l'ordine e la sicurezza in conseguenza della rissa avvenuta una settimana fa nel parcheggio esterno del locale, dove una colluttazione è degenerata con l’esplosione di un colpo di pistola e alcuni fendenti che hanno provocato il ferimento di due giovani.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Salerno.