Salerno, tentano di rubare in un appartamento: presi due georgiani

Fondamentale la segnalazione di un residente al 112

Salerno.  

Gli agenti della squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all'arresto di due cittadini georgiani, S.L. e M.M. per tentato furto aggravato.
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, i due indagati si sarebbero introdotti in un palazzo e avrebbero tentato di forzare la porta d'ingresso di un appartamento. I rumori sospetti hanno richiamato l'attenzione di un condomino che ha subito allertato il 112. Gli agenti arrivati sul posto, dopo aver rilevato i segni di effrazione sulla porta dell'abitazione, hanno ispezionato il palazzo trovando i due uomini mentre cercavano di nascondersi nel sottotetto. All'esito dell'udienza il giudice ha disposto arresti domiciliari per S.L. e la permanenza in carcere per M.M.

 

