Salerno, ruba un cellulare: marocchino denunciato dalla Polizia Nei suoi confronti sarà emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno fermato un cittadino marocchino che avrebbe rubato un cellulare ad una persona. Il fatto è avvenuto in nottata a Salerno. Lo straniero è stato denunciato. Nei suoi confronti sarà emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale da parte del Questore, Giancarlo Conticchio.