Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno fermato un cittadino marocchino che avrebbe rubato un cellulare ad una persona. Il fatto è avvenuto in nottata a Salerno. Lo straniero è stato denunciato. Nei suoi confronti sarà emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale da parte del Questore, Giancarlo Conticchio.
Salerno, ruba un cellulare: marocchino denunciato dalla Polizia
