Nasconde 1,5 kg di droga in una scatola di caffè in auto: arrestato L'uomo è stato fermato in un'area di servizio dell'autostrada

In data 20 agosto, nel corso di un’attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Salerno, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di uno spacciatore - già gravato da precedenti di polizia per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi - per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria operante, all’esito di un servizio di osservazione e pedinamento, l’uomo è stato fermato in un'area di servizio dell'Autostrada A/2 del Mediterraneo e, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso ed avendo fondato motivo che lo stesso potesse occultare sostanza stupefacente, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale e dell’autovettura, all’interno della quale hanno rinvenuto:

- kg. 1,492 di hashish suddiviso in nr. 15 panetti occultati all’interno di una scatola di caffè riposta dinanzi al sedile passeggero;

- gr. 55,40 di cocaina occultata in una busta all’interno della portiera del guidatore.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolte dagli agenti della Questura di Salerno su tutto il territorio provinciale.