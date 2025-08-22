Cilento: operazione "Mari e Laghi Sicuri 2025" della Guardia Costiera

Sequestri e multe sul litorale cilentano nell'ambito dell'operazione "Mari e Laghi Sicuri 2025" della Guardia Costiera.
L'operazione
Ad Ascea, personale dell'Ufficio marittimo di Acciaroli, con Polizia locale e tecnici comunali, ha sequestrato attrezzature di un'attività di ristorazione per occupazione abusiva di suolo demaniale.
Ad Acciaroli, sanzionato un operatore per violazioni alle prescrizioni autorizzative. Controlli anche in mare: oltre mille euro di sanzioni a unità da diporto ancorate in zona vietata alla balneazione. Multato infine un motopeschereccio per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. L'attività rientra nel piano nazionale di vigilanza estiva per la tutela del demanio e la sicurezza di bagnanti e navigazione.