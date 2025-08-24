Bellizzi in lacrime per Vincenzo, amava il calcio e la Salernitana Il 22enne ha perso la vita nell'incidente avvenuto questa mattina nei Picentini

Amava il calcio e la Salernitana, Vincenzo Bove, il giovane di 22 anni che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella. L'impatto frontale tra due auto, non gli ha lasciato scampo. Ferita in modo serio anche una ragazza di 21 anni che è stata trasportata in codice rosso al “Ruggi” dove è stato portato anche il 47enne che era alla guida dell'altra vettura rimasta coinvolta nel sinistro.

Dolore nella città dei Picentini per una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato. “No, non è possibile. Ancora una giovane vita spezzata in un tragico incidente. No, non si può; sono addolorato, triste, arrabbiato”, ha scritto sui social il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. “Come resistere a un dolore così forte? Un figlio di soli 22 anni, una vita tutta davanti, sogni, speranze, genitori e affetti distrutti dal dolore. Ciao Vincenzo, non ci sono parole e azioni che possano lenire il dolore; chi ti conosceva sa bene che eri un ragazzo stupendo. Amante del calcio, un figlio amorevole. Sono affranto dal dolore. In queste ore drammatiche, la comunità di Bellizzi si stringe tutta intorno alla famiglia Bove”.



