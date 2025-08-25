Caseificio distrutto dalle fiamme, timori per allevamenti e coltivazioni

Una nube nera visibile a chilometri di distanza: maxi incendio ieri nella zona industriale di Battipaglia, nel salernitano. Le fiamme, partite dalle sterpaglie, hanno raggiunto un caseificio della zona, devastato dal rogo.
Vigili del fuoco al lavoro per ore: ancora questa mattina caschi rossi in azione per la messa in sicurezza. La struttura è stata distrutta per buona parte.
La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha firmato un’ordinanza per la tutela della salute dei residenti della zona. L’odore acre ha invaso anche i territori circostanti. Si attendono i risultati dei rilievi Arpac per ravvisare l’eventuale presenza di inquinanti.