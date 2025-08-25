Incidente mortale sulla Cilentana: a perdere la vita un 29enne Lo scontro frontale tra un'auto e un camper

Ancora un incidente mortale nel salernitano. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Cilentana, tra gli svincoli di Prignano Cilento e la diga Alento.

La dinamica

Coinvolte nell'incidente un camper, un'auto e un'altra vettura sopraggiunta successivamente. A perdere la vita un 29enne di Agropoli. Ferite altre quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e la polizia. Inutile ogni tentativo di rianimare il giovane. La vittima, un operaio, lavorava nel nord Italia.

