Incidente sulla Cilentana: Santo muore a 29anni, grave il figlio di un anno La moglie e l'altro figlio di tre anni sono ricoverati in ospedale a Vallo della Lucania

Tragedia sulla Cilentana per la morte in un incidente stradale del 29enne Santo Bottone, originario di Agropoli.

I dettagli

Destano preoccupazione anche le condizioni del figlio, un bimbo di tredici mesi trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Lo schianto tra la vettura della famiglia e un camper è avvenuto nei pressi di Prignano Cilento.



Il piccolo, giunto al pronto soccorso del “San Luca” di Vallo della Lucania in condizioni critiche, è stato trasferito a Napoli in ambulanza, scortato dai carabinieri.



La moglie e l’altro figlio della vittima, un bimbo di 3 anni, restano ricoverati in osservazione all'ospedale di Vallo della Lucania, non sono in pericolo di vita.

Il cordoglio del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi:

“Siamo profondamente affranti e commossi per l'immane tragedia avvenuta sulla superstrada Cilentana (ex SP430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.