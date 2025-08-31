Crollano le luci durante il concerto di Gualazzi: "Stiamo bene, ma che spavento" Prosegue il tour del musicista: illesi gli artisti e il pubblico

Le immagini del crollo dell'impalcatura delle luci hanno fatto il giro del web: per fortuna, però, non si sono registrati feriti ma solo tanto spavento.

Dopo quanto accaduto ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, ci si interroga sulla sicurezza dei palchi per gli eventi.

Raphael Gualazzi e i musicisti della sua band ci tengono a far sapere che stanno bene: il tour prosegue regolarmente con il consueto "tutto esaurito".

"Il sollievo per l'artista e management - si legge in una nota - è sapere che nell'incidente il pubblico non è stato coinvolto ma, allo stesso tempo, c'è il rammarico perché ad oggi ancora accadono episodi del genere che possono mettere in pericolo non solo chi vive il palco ma, soprattutto, chi vuole godersi lo spettacolo".