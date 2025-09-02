Salerno: controlli della polizia, guida in stato di ebbrezza, ritirate 7 patenti Le ispezioni hanno interessato 35 persone

Nella serata del 30 agosto, nel cuore della movida cittadina, la Polizia di Stato, con il suo ufficio mobile e la Lamborghini, ha attirato decine di cittadini e turisti che si sono fermati a discutere di sicurezza stradale con gli agenti."

I dettagli



Grazie alla presenza del tappeto interattivo, visitatori di ogni età hanno potuto sperimentare in sicurezza gli effetti sulla capacità di guida di alcol e sostanze stupefacenti.



L'iniziativa è proseguita nella notte, con i controlli mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, condotti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Salerno e Angri, che hanno sottoposto a controllo 35 persone.

Inoltre, con l'ausilio del laboratorio mobile, in grado di effettuare esami di secondo livello per la rilevazione immediata di sostanze stupefacenti, è stata accertata la positività a cannabinoidi, oppiacei e cocaina per 4 soggetti, per i quali scattata la denuncia all’A.G. competente con sospensione della patente e sequestro del veicolo per la successiva confisca. Nei giorni precedenti sono state inoltre ritirate 7 patenti

per guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Stradale è impegnata quotidianamente nell'azione di sensibilizzazione degli utenti della strada sui comportamenti che causano incidenti, non solo attraverso l'attività di vigilanza, ma anche con campagne finalizzate a promuovere la sicurezza stradale, che rappresentano preziosi momenti di confronto con i cittadini, utili per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e ricordare agli utenti della strada quali sono i comportamenti corretti da tenere alla guida, dal rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica, al divieto di utilizzo di cellulari, di alcol e droghe alla guida, e le manovre più pericolose da evitare per tutelare la propria incolumità, quella dei passeggeri e degli altri utenti della strada.