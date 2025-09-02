Tragedia a Camerota, 61enne sannita muore soffocata da un pezzo di mozzarella Inutili i soccorsi, dolore nel Cilento e nel Sannio

Una donna di 61 anni ha perso la vita a Camerota per soffocamento da cibo. La tragedia è avvenuta in un'abitazione di Lentiscosa, frazione del comune cilentano. La vittima è Maria Gabriella Mercaldo, originaria di Benevento. Stando ai primi riscontri effettuati, la donna ha accusato difficoltà respiratorie dopo aver ingerito un boccone di mozzarella. I soccorsi sono risultati vani. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per la 61enne non c'è stato nulla da fare. Dolore e sgomento nel comune cilentano e nel Sannio.