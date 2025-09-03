Salerno: via al piano biennale per la manutenzione delle alberature

"Abbiamo dato via al piano biennale di manutenzione alberature del Comune di Salerno", lo chiarisce alla cittadinanza il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.
I dettagli
"Nei prossimi 24 mesi - continua il sindaco in una nota - grazie ad un investimento di mezzo milione di euro, si svolgerà una più intensa, sistematica e quotidiana attività di cura del grande patrimonio arboreo cittadino. Un’attività complessa in ragione del numero di alberi presenti nel territorio comunale, dell’evoluzione climatica, dell’età e delle variegate tipologie di piante.
Questo programma di lavoro permetterà di gestire al meglio le alberature garantendo la qualità ambientale e la sicurezza.
Saranno inoltre realizzati interventi di endoterapia arborea ove necessario.
I primissimi interventi saranno realizzati sugli alberi che si trovano nei cortili o nelle immediate adiacenze degli edifici scolastici“.