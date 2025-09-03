Salerno: via al piano biennale per la manutenzione delle alberature

Il sindaco: un investimento da mezzo milione di euro

Salerno.  

"Abbiamo dato via al piano biennale di manutenzione alberature del Comune di Salerno", lo chiarisce alla cittadinanza il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

I dettagli

"Nei prossimi 24 mesi - continua il sindaco in una nota - grazie ad un investimento di mezzo milione di euro, si svolgerà una più intensa, sistematica e quotidiana attività di cura del grande patrimonio arboreo cittadino. Un’attività complessa in ragione del numero di alberi presenti nel territorio comunale, dell’evoluzione climatica, dell’età e delle variegate tipologie di piante.

Questo programma di lavoro permetterà di gestire al meglio le alberature garantendo la qualità ambientale e la sicurezza.

Saranno inoltre realizzati interventi di endoterapia arborea ove necessario.

I primissimi interventi saranno realizzati sugli alberi che si trovano nei cortili o nelle immediate adiacenze degli edifici scolastici“.

