Salernitana, conto salato: con il Trapani fioccano squalifiche (e multe) Doppia dura sanzione per due collaboratori di Raffaele

Pugno duro. Il Giudice Sportivo sanziona due tesserati della Salernitana dopo la sfida con il Trapani. Nel mirino il preparatore Marco Celia, con squalifica di due giornate e ammenda di 500 euro “per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva)”.

Stessa decisione anche per Angelo Porracchio, punito con due turni di stop e 500 euro di ammenda "per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva)”.