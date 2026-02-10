Salernitana-Casarano, le probabili formazioni: Raffaele sceglie il tridente Il tecnico si gioca la panchina in un turno infrasettimanale delicato

In palio non solo tre punti ma anche la panchina. Salernitana-Casarano ha il volto di una sfida determinante. In un martedì gelido, non solo per le temperature meteo ma anche per il vuoto che accompagnerà l’Arechi (prevista la contestazione fuori dall’Arechi degli ultras prima del fischio d’inizio). Alle ore 20:30, la Salernitana sfida il Casarano con l’obbligo di fare punti per difendere il terzo posto ma a caccia di un successo che possa permettere a Giuseppe Raffaele di continuare la sua esperienza sulla panchina granata. Il ko di Cerignola ha aperto una crisi mai così profonda. Casarano e Cavese saranno gli ultimi due esami per potersi confermare come tecnico granata.

Le scelte granata

Serve una Salernitana d’assalto, bramosa di “riscatto dopo essere stata ferita”. Il tecnico della Bersagliera medita cambi in tutti i reparti. In difesa arretrerà il proprio raggio d’azione Capomaggio, con Berra e Matino ai suoi lati. Sulle fasce, oltre Villa, rientra dalla squalifica Longobardi. In mezzo al campo ci saranno Gyabuaa e Carriero. Sulla trequarti la novità: Raffaele sacrifica un centrocampista per inserire Achik sulla trequarti insieme a Ferraris e Lescano.

Salernitana-Casarano, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, Villa; Ferraris, Achik; Lescano. Allenatore: Raffaele

Casarano (3-4-3): Bacchin; Mercadante, Celiento, Giraudo; Cajazzo, D’Alena, Ferrara, Versienti; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.