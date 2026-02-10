Cavese-Monopoli, le probabili formazioni: Prosperi lancia Minaj dal 1' Primo di due match interni per gli aquilotti. Prosperi: "Non esiste nessun caso Fella"

Settimana chiave. Due turni casalinghi e l’ambizione di regalarsi punti pesanti per la classifica e per l’ambiente. La Cavese inaugura la sua quattro giorni tutta al Simonetta Lamberti. Alle ore 18:00 i metelliani sfidano il Monopoli con l’ambizione di riannodare il filo con la vittoria. Per la prima delle due sfide casalinghe, miste Prosperi riparte dal 3-4-2-1 ma con diverse novità di formazione. Fa rumore la possibile iniziale esclusione di Fella, in panchina al posto di Minaj nel tridente completato da Orlando e Ubaldi.

“Non esiste un caso Fella”

In conferenza stampa, Prosperi ha presentato il match con il Monopoli: “Sarà una settimana importante perché abbiamo due partite casalinghe dove cercheremo di fare del nostro meglio. Naturalmente non saranno partite semplici ma i ragazzi si stanno allenando bene, hanno reagito al doppio ko tra Catania e Altamura, ottenendo dei risultati anche positivi. Ora bisogna mantenere calma ed equilibrio perché il campionato è ancora molto lungo e ci sono ancora tante partite da giocare". Poi su Fella, Prosperi allontana le sirene: “Più che i suoi gol, noi abbiamo bisogno delle sue giocate per salvarci, per me non esiste assolutamente un 'problema-Fella'. Purtroppo la sua stagione è stata molto condizionata dall'infortunio, una frattura al piede non di poco conto e non si recupera facilmente. Venerdì a Latina ha fatto un grande lavoro di sacrificio, così come gli avevo chiesto. Per noi è sempre stato un calciatore importante, anche quando è stato infortunato”.

Cavese-Monopoli, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Maiolo, Awua, Diarrassouba; Orlando, Minaj; Ubaldi. Allenatore: Prosperi.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Ronco, Piccinini, Manzi; Valenti, Battocchio, Calcagni, Scipioni, Oyewale; Longo, Fall. Allenatore: Colombo.