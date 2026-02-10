Salernitana, Cabianca compie gli anni e "vede" il ritorno in campo Il difensore soffia sulle 23 candeline ed esprime il desiderio. Raffaele lo aspetta

Una stagione sfortunata. Eddy Cabianca ritrova il sorriso. Il difensore compie oggi gli anni, soffiando forte sulle ventitré candeline. La Salernitana lo ha omaggiato sui social, a poche ore da una gara importante come quella con il Casarano che rischia di determinare anche il futuro di Giuseppe Raffaele. Cabianca sarà spettatore sugli spalti dell’Arechi, sempre vicino alla squadra in questi mesi. Il verdetto dell’infortunio con il Crotone fu pesantissimo: lesione di medio grado della giunzione miotendinea del muscolo bicipite femorale destro. Uno stop di due mesi, reso ancora più pesante dopo un inizio di stagione a singhiozzo causa infortunio.

Possibile convocazione con la Cavese

Il calciatore però ha messo alle spalle l’infortunio e da settimane ha aumentato i carichi di lavoro, allenandosi in maniera differenziata ma con possibilità concrete di rientro in gruppo a stretto giro. Possibile che nei prossimi giorni possa far capolino con i compagni di squadra, strappando anche una convocazione per il derby con la Cavese. Faggiano lo considera un rinforzo di gennaio al pari di Antonucci e Inglese, al momento fuori per infortunio. Cabianca rappresenterebbe un jolly sia per la difesa che per la fascia destra. Compleanni e desideri, il 23enne spera nel recupero.