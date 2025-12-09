Ance Aies lancia "Sport, Salute e Lavoro per l’Inclusione dei Giovani Immigrati" VIDEO - Presentato il progetto voluto dal presidente dei costruttori Fabio Napoli

Un progetto all’avanguardia nato con un’unica grande e nobile finalità: favorire l’inclusione dei giovani immigrati e rispondere ai bisogni emergenti dei giovani immigrati, spesso esposti a vulnerabilità sociali, discontinuità scolastica e difficoltà di integrazione nel mercato del lavoro.

Presso la sede di ANCE Aies Salerno sul Lungomare Trieste, è stato ufficialmente presentato alla stampa ed alla comunità salernitana l’ambizioso progetto “Sport, Salute e Lavoro per l’Inclusione dei Giovani Immigrati”. Proprio attraverso la sinergia tra ANCE Aies Salerno ed il Biomedical Research Center – Gruppo Forte e grazie al prezioso apporto di CPIA Salerno (Coordinamento scolastico e corso di formazione) e di Ciro D’amato, presidente della squadra di football americano, Eagles Salerno, nasce a Salerno un’iniziativa integrata che unisce sport, salute, educazione, formazione professionale e ricerca scientifica. Lo sport, in particolare il football americano, verrà utilizzato come strumento educativo e di benessere psicofisico, capace di sviluppare disciplina, senso di appartenenza e competenze trasversali. Parallelamente saranno attivati percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo nelle imprese ANCE del territorio così come per espresso desiderio del presidente dei costruttori salernitani Fabio Napoli e degli enti bilaterali Scuola Edile guidata da Gaetano Carratù e CPT a guida Antonio Avallone. Il progetto sarà caratterizzato da una forte dimensione scientifica, grazie alla guida di Alfonso Maria Forte, Responsabile Scientifico del Biomedical Research Center – Gruppo Forte, Coordinatore e Responsabile Scientifico del Progetto, le attività includeranno: la sicurezza nei cantieri edili, la prevenzione infortuni e principi di Sports Medicine, simulazioni di leadership, esercitazioni di squadra basate su dinamiche sportive, visite aziendali presso imprese ANCE, incontri motivazionali, educazione alla gestione dello stress e alla comunicazione.

Ogni giovane sarà seguito da un tutor collegato sia all’area sportiva che a quella lavorativa

Obiettivi del Progetto

1. Promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale attraverso sport e Sports Medicine.

2. Favorire l’integrazione culturale tramite la partecipazione a discipline di squadra.

3. Supportare il completamento del percorso scolastico presso il CPIA Salerno.

4. Formare i giovani attraverso corsi professionali finalizzati all’ingresso nel settore edile attraverso l’ANCE di Salerno.

5. Sviluppare competenze trasversali utili nel mondo del lavoro.

6. Prevenire marginalità, dispersione scolastica e reimpatrio forzato.

7. Produrre studi scientifici su sport, salute e inclusione.

8. Creare un modello replicabile in altre città italiane ed europee.