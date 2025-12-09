Salerno, trovato in possesso di 59 dosi di droga: nei guai un 22enne Il giovane nascondeva cocaina ed eroina

Nella mattinata di sabato 6 dicembre 2025, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi svolti dalla Squadra Mobile per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga nel centro cittadino di Salerno, ha deferito, in stato di libertà, un 22enne salernitano incensurato, poiché, nel corso di un controllo, è stato ritrovato in possesso di 59 dosi di stupefacente, già pronte per essere smerciate, oltre alla somma di 90 euro, in vari tagli, ritenuta provento dell’illecita attività. La sostanza in questione, all’esito degli esami effettuati dalla Polizia Scientifica, è risultata pari a circa 9 grammi di cocaina e circa 4 grammi di eroina. La stessa, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 900 euro.