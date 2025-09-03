Salerno, linea dura della Polizia di Stato per arginare le baby gang Sorvegliate le zone maggiormente frequentate dai ragazzi

Proseguono i controlli della Polizia di Stato rivolte alle aree urbane maggiormente frequentate dai giovani e considerate a rischio, in particolare nelle aree del centro storico, Piazza San Francesco e di Piazza Giancamillo Gloriosi, spesso teatri di schiamazzi e corse in scooter, nonché di parcheggi selvaggi. L'obiettivo è garantire un presidio costante e rassicurante per la cittadinanza. Tali attività, avviate nei giorni scorsi, hanno portato all'intensificazione dei servizi straordinari di vigilanza nel Comune di Salerno e provincia.

L'azione, pianificata durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Francesco Esposito, ha visto il coinvolgimento delle diverse forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, confermando così un’efficace presenza coordinata e capillare sul territorio.

Nell’ambito dei nuovi servizi sono stati registrati i seguenti dati:

• Persone controllate 287:

- di cui 184 tra i 16 ed i 35 anni

- di cui 67 con precedenti di polizia

• Veicoli controllati 206:

- di cui 83 motoveicoli

• Verbali per infrazione al Codice della Strada: 68

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta tra Forze dell’Ordine, istituzioni e cittadini, affinché si rafforzi la cultura della legalità e si prevengano fenomeni di devianza e criminalità giovanile.