Giallo a Salerno: 51enne trovato morto in strada L’uomo era solo in slip, la maglia accanto al cadavere: indaga la Polizia

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno. A notare il cadavere riverso in strada è stata una passante che ha lanciato l’allarme. L’uomo era a torso nudo e senza pantalone, mentre la maglietta è stata trovata accanto al corpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i colleghi della scientifica ed il personale del 118.

Il medico legale incaricato dalla Procura di Salerno sta effettuando un primo esame esterno. Dai primissimi elementi raccolti, si ipotizza che l’uomo possa essere morto per cause naturali. Ma gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con certezza che quando accaduto. Da quanto si apprende pare che la vittima operasse come parcheggiatore abusivo poco distante, nella zona dello stadio Arechi.