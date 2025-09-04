Cadavere in via Clark, la verità dall'autopsia: salma sequestrata La Polizia ipotizza che dietro la morte dell'uomo non ci siano cause violente

La Procura di Salerno ha sequestrato il cadavere trovato nella tarda serata di ieri in via Clark, zona orientale della città.

Alcuni passanti hanno notato un corpo a bordo strada: scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Questura, che conducono le indagini.

La salma è stata identificata: si tratta di un 51enne che esercita l’attività di parcheggiatore abusivo a poca distanza. La vittima indossava solo gli slip.

Per la polizia quasi certamente la morte non sarebbe avvenuta per cause violente: in ogni caso, per chiarire ogni dubbio, la Procura di Salerno ha disposto l’autopsia.