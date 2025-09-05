Lavoro nero, evasione e abusivi: scacco all'accoglienza turistica irregolare I controlli della Finanza dalla Costiera Amalfitana al Cilento

Continuano i controlli della Guardia di finanza di Salerno sul fronte turistico, specialmente nella stagione estiva quando si registra un aumento delle irregolarità.

Le fiamme gialle, così come disposto dalla Prefettura, ha monitorato le località di villeggiatura, attraverso una serie mirata di controlli, calibrati anche grazie all’incrocio dei dati.

Dalla Costiera Amalfitana al Cilento sono state 68 le irregolarità riscontrate, mentre sono in corso altre 49 verifiche. Finora sono stati recuperate a tassazione somme per oltre 100mila euro.

Scoperti, infatti, diversi operatori abusivi e sconosciuti al fisco, che esercitavano senza autorizzazioni evadendo l'iva ed i tributi locali.

Contestate anche 34 violazioni per le strutture ricettive non in regola con le direttive del ministero del Turismo sul Codice identificativo nazionale.

Nel bilancio dei finanzieri di Salerno anche lavoratori in nero, l'evasione del canone Rai e dei diritti Siae, oltre al mancato versamento della tassa di soggiorno.