Paura a Palinuro, turista colpito da embolia durante un'immersione E' stato trasportato in elisoccorso a Salerno

Paura a Palinuro dove un turista pugliese di 50 anni è andato in embolia mentre stava effettuando un'immersione subacquea. Durante l'escursione qualcosa non è andato per il verso giusto: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sapri. Le sue condizioni, tuttavia, hanno reso necessario il trasferimento in elisoccorso a Salerno per un trattamento in camera iperbarica.