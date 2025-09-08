Emergenza sicurezza al Rione Carmine, sopralluogo di questore e prefetto Nuovo blitz di Polizia e Carabinieri dopo la rivolta dei residenti

Piazza Bolognini e il Rione Carmine sotto i riflettori dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, con tensioni crescenti per l'allarme criminalità e degrado culminata con la "rivolta" dei residenti nel fine settimana.

Sopralluogo congiunto di prefetto e questore, che hanno avuto modo di confrontarsi anche con i residenti del quartiere. Successivamente sono arrivati anche alcuni amministratori, tra cui il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Nelle ultime ore nuovo blitz congiunto di polizia e carabinieri, che hanno identificato i senza fissa dimora della zona.