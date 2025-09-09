Morte sospetta al Ruggi, mamma protesta contro De Luca a Salerno "Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale"

"Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale". Ha continuato ad urlarlo la mamma di Cristina Pagliarulo, la 41enne di Giffoni Valle Piana morta lo scorso 6 marzo al Ruggi D'Aragona di Salerno per cause che sono al vaglio della Procura.

L'inchiesta

Sono 5 i medici indagati per il decesso della paziente. La madre della 41enne stamattina si è recata al "Ruggi", accompagnata da una troupe di Mediaset, dove era in corso il saluto d'insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva. C'era anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Proprio contro il governatore la donna si è rivolta a margine dell'evento. Ne è nato uno scontro verbale con il presidente De Luca che ai giornalisti ha poi replicato: "Non so assolutamente nulla sulla vicenda. C'è una signora che sta gridando a vuoto nei confronti di una persona che arriva questa mattina e non sa di che cosa sta parlando. La buona educazione per molte persone è un optional. Non è un dovere di civiltà".

La madre di Cristina Pagliarulo è stata poi avvicinata dal neo direttore generale Ciro Verdoliva che si è subito fatto carico del caso, promettendo di incontrare in settimana la signora e di fare luce su quanto accaduto. "Se ci saranno dei responsabili verranno puniti".