Salerno, tentata violenza sessuale: denunciato un 60enne L'uomo aveva tentato di abusare di una donna in un negozio

La Polizia di Stato ha fermato e denunciato un cittadino della Repubblica Ceca di 60 anni, senza fissa dimora e privo di documenti, con le accuse di tentata violenza, minaccia aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto d’armi improprio.

Nel pomeriggio dell’8 settembre scorso, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno sono stati

allertati da alcuni cittadini per la presenza di uno straniero che, nel centro di Salerno, molestava i passanti, minori inclusi, brandendo una bottiglia di vetro.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da una donna, visibilmente scossa e impaurita, la quale riferiva che un uomo era entrato

nel suo negozio, aveva scavalcato il bancone, l'aveva minacciata e aveva tentato di abusare di lei; riusciva a divincolarsi dall’aggressione e chiedere aiuto ai

passanti.

Anche una volta bloccato, l'uomo non ha desistito dal suo comportamento aggressivo e minaccioso contro gli operatori per cercare di opporsi al fermo.

Il pronto e decisivo intervento della Polizia di Stato, reso possibile anche dalla collaborazione dei cittadini, ha permesso di mettere in sicurezza l’area e

ripristinare la tranquillità.