Salerno: la Polizia intensifica le verifiche sui senza fissa dimora

Nella mattinata odierna, nell’ambito dei rafforzati controlli del territorio disposti dal Questore di Salerno, sono state effettuate mirate attività nelle zone del centro cittadino frequentate da soggetti senza fissa dimora.
In tale contesto, un equipaggio di volante dell’U.P.G.S.P. ha individuato nelle vicinanze di Piazza San Francesco un uomo di nazionalità polacca, senza fissa dimora, che si era già reso protagonista di episodi di maltrattamento in danno della compagna.
Visti i precedenti penali e di polizia, il medesimo è stato condotto presso il CPR ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale - in quanto pericoloso - emesso dal Prefetto di Salerno.