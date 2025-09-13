Criminalità giovanile, linea dura della Questura di Salerno Denunce, arresti e sequestri per ripristinare la legalità nei luoghi della movida

Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, nonché della Divisione Anticrimine, ha concluso, nella giornata di ieri, un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di criminalità giovanile, quali reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Le condotte prevalenti rilevate, anche a carico di soggetti minorenni, sono riconducibili ai delitti di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, furto, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere, favoreggiamento personale e guida senza patente.

L’attività degli investigatori, che si è svolta anche attraverso mirati dispositivi di intervento supportati dall’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di abituale ritrovo dei giovani, nonché in strade, locali e stabilimenti balneari della c.d. “movida”, circa 2.500 persone, di cui 257 minorenni.

In tale contesto operativo:

• sono stati tratti in arresto in flagranza 3 soggetti, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre ulteriori 2 giovani sono stati denunciati a piede libero per i medesimi reati;

• sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 soggetti, responsabili rispettivamente di maltrattamenti in famiglia e stalking,

mentre 1 ulteriore soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti;

• sono stati denunciati in stato di libertà:

- 10 soggetti, 3 dei quali minori, per furto aggravato, truffa e ricettazione;

- 5 soggetti responsabili di porto e detezione abusiva di armi e strumenti atti ad offendere;

- 8 soggetti responsabili di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, stalking e violenza sessuale;

- 1 soggetto per favoreggiamento personale e 1 soggetto per guida senza patente;

• sono stati emessi dal Questore 1 divieto di accesso alle aree urbane, 10 ammonimenti, 3 avvisi orali, 3 divieti di ritorno nel Comune di Salerno e 9 divieti di accesso alle manifestazioni sportive, uno dei quali nei confronti di un minore;

• sono stati sequestrati 140 gr. di cocaina, oltre 2 kg. di hashish, nonché diverse compresse di benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione;

• sono stati altresì sequestrati 2 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere o idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, nonché circa 2.200

euro in contanti, 1 veicolo e un tesserino contraffatto della Guardia di Finanza;

• sono stati controllati 164 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 1.506 veicoli;

• sono stati controllati numerosi immobili, tra cui abitazioni, sale giochi ed esercizi commerciali, nonché diversi luoghi di aggregazione come piazze,

parchi, strade e aree limitrofe alle stazioni, ubicati nei centri cittadini di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno;

• sono state elevate 71 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, somministrazione di bevande alcoliche ai minori e occupazione abusiva

di suolo pubblico.