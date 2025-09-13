Salerno, atti osceni sulla spiaggia di Santa Teresa: denunciato straniero Provvidenziale l'intervento della Polizia

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Salerno è intervenuto presso la spiaggetta di Santa Teresa a seguito di una segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa alla presenza di un uomo, di nazionalità straniera, sorpreso a consumare atti osceni in luogo pubblico.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, hanno individuato l’uomo e posto fine al comportamento che aveva destato allarme tra i cittadini presenti, accompagnandolo successivamente presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione e i previsti adempimenti di legge.

Considerate le condizioni del soggetto e la situazione riscontrata, l’individuo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso ed è stato denunciato in stato di libertà per il reato commesso.

L’episodio rientra nei servizi di vigilanza e tutela del decoro urbano disposti dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, finalizzati a garantire la sicurezza e la

vivibilità degli spazi pubblici cittadini, particolarmente frequentati da famiglie e giovani.