Salerno, choc a Lungomare Marconi: 47enne rapinato e ferito al collo E' accaduto nella serata di ieri, indagini in corso dei carabinieri

Nonostante la Prefettura di Salerno abbia disposto l'intensificazione dei controlli in diversi quartieri della città, nella tarada serata di ieri si è verificato un altro grave episodio a Lungomare Marconi. Intorno alle 23.30 un 47enne 47 anni è stato vittima di una rapina, nel corso della quale è rimasto lievemente ferito al collo. L'uomo si trovava tra Pastena e Torrione quando è stato avvicinato dai malviventi che gli hanno puntato un oggetto tagliente alla gola, provocandogli un taglio superficiale all'altezza del collo.

Dopo avergli sottratto il telefono cellulare, i rapinatori si sono dati alla fuga verso la spiaggia. L'uomo, visibilmente scosso per quanto accaduto, è stato aiutato dal titolare di un'attività che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno che, dopo aver ascoltato il racconto del 47enne, hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori della rapina. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 che lo hanno condotto nel vicino ospedale “Ruggi”. Fortunatamente ha riportato una prognosi guaribile in pochi giorni.