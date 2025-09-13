Salerno, choc a Lungomare Marconi: 47enne rapinato e ferito al collo

Nonostante la Prefettura di Salerno abbia disposto l'intensificazione dei controlli in diversi quartieri della città, nella tarada serata di ieri si è verificato un altro grave episodio a Lungomare Marconi. Intorno alle 23.30 un 47enne 47 anni è stato vittima di una rapina, nel corso della quale è rimasto lievemente ferito al collo. L'uomo si trovava tra Pastena e Torrione quando è stato avvicinato dai malviventi che gli hanno puntato un oggetto tagliente alla gola, provocandogli un taglio superficiale all'altezza del collo.
Dopo avergli sottratto il telefono cellulare, i rapinatori si sono dati alla fuga verso la spiaggia. L'uomo, visibilmente scosso per quanto accaduto, è stato aiutato dal titolare di un'attività che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno che, dopo aver ascoltato il racconto del 47enne, hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori della rapina. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 che lo hanno condotto nel vicino ospedale “Ruggi”. Fortunatamente ha riportato una prognosi guaribile in pochi giorni.