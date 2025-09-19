Coltiva marijuana per spacciarla: arrestato dai carabinieri 50enne Le dieci piante avrebbero fruttato intorno ai 5mila euro

Un uomo di 50 anni, incensurato e residente nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri con l'accusa di coltivazione di marijuana ai fini di spaccio.

L'operazione

L'operazione ha portato al sequestro di una decina di piante, che una volta essiccate avrebbero potuto fruttare circa 5.000 euro sul mercato illecito. L'indagine è partita da un'attività di controllo e monitoraggio del territorio. Dopo giorni di appostamenti e verifiche incrociate, i militari hanno individuato la piantagione e fatto scattare il blitz che ha portato all'arresto. Il Gip del tribunale di Lagonegro ha convalidato l'arresto, disponendo tuttavia la liberazione dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire la posizione dell'uomo.