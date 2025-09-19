Salerno: donna minacciata e rapinata, arrestato 34enne Ha bloccato la ragazza per i polsi dicendo che l'avrebbe picchiata

A Salerno un 34enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante dell'Upgsp per il reato di rapina.

I dettagli

La ragazza vittima della rapina ha allertato il 112 riferendo che un uomo l'aveva rapinata bloccandole con forza i polsi e minacciandola che l'avrebbe picchiata fino a ucciderla, sfilandole con violenza la pochette con all'interno denaro contante, documenti e carte di credito. Gli agenti si sono posti alla ricerca dell'uomo, che è stato rintracciato a bordo della sua auto. Perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva e arrestato.