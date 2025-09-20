Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di uno spacciatore di 45 anni, per il reato di produzione di sostanza
stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di sette piante di marijuana con foglie ed
infiorescenze, interrate in vasi di plastica e nascoste da un telo sul balcone, circa 500 grammi di marijuana, due bilancini di precisione nonché materiale per il
confezionamento.
Battipaglia, coltivava marijuana sul balcone di casa: arrestato
