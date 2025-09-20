Battipaglia, coltivava marijuana sul balcone di casa: arrestato E' stato trovato in possesso di sette piante

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di uno spacciatore di 45 anni, per il reato di produzione di sostanza

stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di sette piante di marijuana con foglie ed

infiorescenze, interrate in vasi di plastica e nascoste da un telo sul balcone, circa 500 grammi di marijuana, due bilancini di precisione nonché materiale per il

confezionamento.