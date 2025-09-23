Tentato omicidio e lesioni in Romania: 37enne si nascondeva a Baronissi

Nel pomeriggio di sabato 20 settembre personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche nei confronti di un 37enne romeno per i reati di tentato omicidio e lesioni personali volontarie aggravate, commessi in quel Paese.
Le ricerche
In seguito alle ricerche effettuate dagli agenti, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione Sirene, il ricercato dalle autorità tedesche, è stato rintracciato, dopo servizi di osservazione e pedinamento, nel comune di Baronissi.