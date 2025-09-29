Tramonti, trovato in casa con marijuana e 66mila euro in contanti Operazione dei carabinieri: arrestato

A Tramonti i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno tratto iun arresto D.N. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di marijuana suddivisa in dosi, per un peso di circa 260 grammi e 66mila euro in contanti, presumibilmente provento di attività illecite.