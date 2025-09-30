Beccato in auto con 120 grammi di cocaina: arrestato 60enne In azione la polizia

A Salerno la Polizia ha arrestato un uomo di 60 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I dettagli

La Squadra Volante dell'Upgsp della Questura salernitana, nel corso di un controllo del territorio, ha fermato e controllato un'auto e il conducente, da subito mostratosi insofferente. Nel corso della perquisizione dell'auto, i poliziotti hanno trovato all'interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore 8 buste per il confezionamento sottovuoto con all'interno circa 120 grammi di cocaina.