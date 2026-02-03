Salernitana, il commiato social di Liguori: "Ho dato l'anima per questi colori" La punta saluta: "Salerno resterà nel mio cuore"

La trattativa a sorpresa sul gong del mercato. Da scommessa a grande rimpianto. Michael Liguori saluta la Salernitana. L'attaccante ha salutato ufficialmente ieri la squadra granata, accettando l'avventura al Foggia. Arrivato in estate per volontà del direttore sportivo Daniele Faggiano nonostante le critiche dell'ambiente, per Liguori troppi problemi fisici a rallentarne il rendimento. Pesanti i gol realizzati con Altamura e Casertana, in un primo semestre però in chiaro scuro. Sui social, il calciatore ha voluto salutare la città e la tifoseria, con un messaggio corredato da diverse foto di alcune esultanze in maglia granata, tra cui quelle del successo in extremis ad Altamura: "Auguro ai miei compagni e ai tifosi un finale di stagione che meritano, ho sempre dato l'anima per questi colori, Salerno e i salernitani resteranno per sempre nel mio cuore. Grazie di tutto".