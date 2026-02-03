Salerno, lite tra studenti finisce a coltellate: arrestato minorenne Dovrà rispondere di tentato omicidio: la ricostruzione dei fatti

Dovrà rispondere di tentato omicidio e porto di arma da punta e taglio in luogo pubblico il 15enne che, ieri pomeriggio, ha ferito con una coltellata un coetaneo. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’intervento dei poliziotti è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa e relativa alla presenza di un giovane con una grave ferita da arma da taglio all'altezza del collo. Giunti sul posto, gli operatori di polizia hanno individuato il ferito, che è stato tempestivamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al "Ruggi".

Le prime attività investigative e il racconto di alcuni testimoni hanno subito consentito di ricostruire l’accaduto: la vittima, uno studente 15enne salernitano, era stata colpito alle spalle con un’arma da taglio da un altro minorenne, che si era immediatamente dato alla fuga, abbandonando poco dopo l’arma utilizzata.

Il giovane è stato fermato poco distante da alcuni presenti che, successivamente, hanno allertato le forze dell’ordine. L'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica, insieme agli ulteriori riscontri investigativi svolti dalla Squadra Mobile, hanno permesso di confermare la dinamica dei fatti. L’arma utilizzata per l’aggressione è stata recuperata e sottoposta a sequestro.

Il minore è stato tratto in arresto per tentato omicidio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, condotto presso un Centro di Prima Accoglienza, in attesa della convalida dell’arresto. Il ferito, rimasto sempre cosciente e non in pericolo di vita, è stato trattenuto in osservazione presso una struttura ospedaliera. In mattinata è stato anche dimesso dai medici del "Ruggi". Le motivazioni del gesto, secondo gli investigatori, sarebbero riconducibili a dissidi di natura personale, maturati nell’ambito di pregresse tensioni tra i due giovani.