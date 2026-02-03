Panettiere ucciso, Confcommercio: "La sicurezza deve essere prioritaria" Amici, commercianti e residenti increduli: "Gaetano era un grande lavoratore"

Tutta Sarno è sotto choc per l'efferato omicidio di Gaetano Russo, panettiere 57enne che era stimato e benvoluto da tutti nella città dei sarrastri. In Piazza Sabotino, dove i commercianti si considerano "un'unica grande famiglia", regnano sgomento e dolore. "Gaetano era un grande lavoratore, era una persona buona e disponibile con tutti", il ricordo dei cittadini sarnesi, increduli per un'immane tragedia.

Cordoglio è stato espresso anche dalla delegazione di Sarno di Confcommercio Salerno. “Un episodio di inaudita violenza che scuote profondamente la nostra comunità e colpisce il mondo del commercio, fatto di lavoro, sacrifici e impegno quotidiano al servizio del territorio - le parole dei delegati, Francesco Grimaldi e Catello Pace -. Un atto gravissimo e inaccettabile, che Confcommercio condanna con la massima fermezza. La sicurezza di chi lavora e opera ogni giorno nelle nostre città e nei nostri centri commerciali naturali deve essere una priorità assoluta. È necessario un impegno concreto e coordinato da parte delle istituzioni affinché vengano garantite condizioni di sicurezza adeguate e prevenuti episodi di violenza che minano la serenità e la fiducia della comunità”.

In questo momento di grande dolore, Confcommercio Salerno - delegazione di Sarno "si stringe attorno alla famiglia della vittima e rinnova il proprio impegno nella promozione della legalità, del rispetto e della sicurezza, valori fondamentali per la convivenza civile e per la tutela di chi lavora onestamente".