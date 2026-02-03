Orrore a Sarno, commerciante ucciso nella sua salumeria Fermato il presunto killer, indagini in corso della Polizia

Tragedia a Sarno dove, nella tarda serata di ieri, è stato ucciso un uomo di 60 anni. Il fatto è avvenuto in una salumeria di Piazza Sabatino, poco prima di mezzanotte. La vittima è il titolare dell'attività, molto noto nella città dei sarrastri. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento ma, secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il 60enne è stato ferito mortalmente con diverse coltellate.

Gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno fermato un 33enne che, all'arrivo delle forze dell'ordine, si trovava ancora all'interno dell'attività. Restano tutti da chiarire i motivi di quanto accaduto. Al momento l'ipotesi principale è che il fatto sia avvenuto al culmine di un'accesa discussione. Dolore ed incredulità nella città dell'Agro Nocerino Sarnese dove l'uomo era molto conosciuto.