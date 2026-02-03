Gianluca Longobardi salterà Audace Cerignola-Salernitana. Il laterale destro è stato ammonito nella sfida con il Giugliano e dovrà restare ai box per la sfida in Puglia. Assente anche Gaetano Vitale, centrocampista della squadra gialloblu, anche lui per lo status di diffidato. Inibito fino al 10 febbraio (per due turni) il responsabile dell’area arbitrale Orlando Pagnotta “per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato“.
Salernitana, un turno di stop per Longobardi. Deferito un dirigente granata
Il laterale non ci sarà in Puglia. Due turni di stop per un dirigente
