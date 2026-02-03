Salernitana, tra dubbi e rischio addio: Faggiano si aggrappa a Inglese e Ferrari Il capitano e il Loco devono risalire posizioni nelle gerarchie del tecnico

I due attaccanti principi ora in discussione. Da primi colpi del mercato estivo ad un inverno pieno di dubbi ed incertezze. Roberto Inglese e Franco Ferrari restano alla Salernitana. Ed è la notizia che ad inizio stagione sembrava come una certezza ma che nel lungo mese di gennaio ha avuto non pochi tentennamenti. Non per gli arrivi di Lescano e Molina, bensì per il momento tutt’altro che felice sia del capitano che della punta sudamericana. Il Loco Ferrari è il capocannoniere con cinque gol, Inglese insegue a quota quattro. Da segreto della Salernitana prima in classifica a rebus di gennaio, con lo score rimasto fermo al 2025 e che ha minato la rincorsa della Bersagliera al primato.

Inglese, rientro a fine febbraio

Per Roberto Inglese c’è la schiena che continua ad essere un ostacolo nella sua marcia verso il ritorno in campo. Il capitano granata non va in gol addirittura dal derby con la Cavese. Poi prima il problema al ginocchio rimediato a Catania, seguito da un autunno amarissimo. Infine lo stop prima della trasferta di Picerno. I dolori sempre più forti, la necessità di tirare il freno. La speranza della Salernitana è di riaverlo a disposizione per fine febbraio, risorsa in più per dare l’assalto a quello che sarà l’obiettivo granata.

Ferrari resta

Tutt’altra storia per Franco Ferrari. Il Loco, rimasto a guardare con Sorrento e Giugliano, sembrava al passo d’addio. Il Foggia lo ha sognato per tutto l’ultimo giorno di mercato, Faggiano ha parlato di squadre interessate ma di aver resistito alla cessione dell’argentino, anche per le difficoltà nel reperire un sostituto. Da capire quale sarà la reazione del numero dieci, in campo stringendo i denti quando l’attacco granata era ai minimi termini, prima di scivolare indietro nelle scelte di Raffaele. Il tour de force che inizierà da Cerignola venerdì sera rappresenta una chance oltre che il momento verità per conoscere le gerarchie del tecnico.