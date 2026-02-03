Controlli della Polizia nelle scuole: sequestrati coltello e dosi di hashish Le verifiche con le unità cinofile: denunciato uno studente

Prosegue l’impegno della Polizia nel progetto "Scuole Sicure", un’iniziativa volta a garantire ambienti protetti dove gli studenti possano concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso di studio e di crescita personale.

Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di istruzione superiore del centro cittadino. "L’operazione, condotta con il supporto della Scientifica e di un’unità cinofila della questura di Napoli, rientra nel più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi", come sottolineato dalla questura salernitana.

Al setaccio i locali della scuola, tra cui aule non occupate, servizi igienici, palestra e aree comuni.

All’interno di uno zaino di uno studente, è stato trovato un coltello pieghevole della lunghezza complessiva di 13,5 cm. Lo studente è stato denunciato per porto abusivo d'armi.

In una seconda aula, sono state trovate sigarette artigianali confezionate con sostanza stupefacente tipo hashish e un altro pezzo di poco più di 40 grammi.

Nei bagni, nascosto nella vaschetta di scarico, è stato trovato un altro grammo di hashish.