Restyling Arechi, altro intoppo: servono altri 100mila euro per i sottoservizi Solo dopo aver completato l'iter si potrà procedere alle demolizioni. Novità sul settore ospiti

L’Arechi resta in standby, il Volpe invece vede pian piano la luce. Il maxi-resytling da oltre 100 milioni di euro prova a smuoversi. A rallentare il progetto legato all’Arechi la necessità di 100mila euro per spostare tutti i tubi preservandoli dal rischio di guasti in caso di passaggio dei macchinari o di tagli accidentali che creerebbero danni ingenti dal punto di vista economico (condutture dell'acqua, cavi elettrici e del circuito di videosorveglianza). Motivazione che invece aveva frenato il progetto legato al Volpe: nei giorni scorsi si è completati i lavori di realizzazione delle fogne nell’area di via Allende. Anche in questo caso, dopo la redazione del progetto esecutivo per le demolizioni, a strettissimo giro si partirà con i primi abbattimenti.

Rallentamenti sul settore ospiti dell’Arechi

Una volta completata l’operazione dei sottoservizi all’Arechi, solo successivamente si potrà procedere con la demolizione della Curva Nord. Anche sul tema spostamento del settore ospiti si registrano frenate: dopo un confronto con le autorità, occorrono barriere alte 3 metri a fronte dei canonici 2,20 metri. Le strutture sono state ordinate e nelle prossime settimane dovrebbe esserci la consegna così da dare il via al montaggio, come noto saranno 250 i posti a disposizione dei supporters in trasferta.