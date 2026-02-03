Audace Cerignola-Salernitana, fischia Di Francesco Un precedente positivo per i granata

Sarà Dario Di Francesco a dirigere il match tra Audace Cerignola e Salernitana in programma venerdì sera alle ore 20:30. Il fischietto di Ostia Lido sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Nicosia della sezione di Saronno e Alessandro Cassano della medesima sezione. Il quarto uomo scelto per il match con i pugliesi sarà il signor Antonio Di Reda della sezione di Molfetta mentre al Football Video Support è stato designato Fabio Cantatore, anche lui della sezione di Molfetta. Bilancio positivo con Di Francesco per i granata: l’arbitro era in campo nella vittoria per 1-2 ad Altamura. Un precedente fortunato per la Salernitana in una sfida che fu segnata dai due calci di rigore che permisero alla Bersagliera di rimontare lo svantaggio iniziale. I due gol furono realizzati da Liguori e Golemic in una vittoria pesantissima per la squadra granata.